Peter Balette in nieuwe rol bij AA Gent, voormalige T2 wordt technisch directeur

Met de aanstelling van Wim De Decker als de nieuwe T2 bij AA Gent, was er voor Peter Balette geen rol meer weggelegd op de bank van AA Gent.

Balette kreeg een nieuwe functie als technisch directeur bij de club. De 59-jarige Limburger ondertekende vandaag een nieuw contract voor drie jaar bij de club.

Balette zal de leiding krijgen over het sporttechnische gedeelte van de eerste ploeg, de beloften, de jeugdwerking, KAA Gent Ladies, KRC Gent en het project Elk Talent Telt.

Bij AA Gent zijn ze blij dat Balette binnen de club actief blijft. "KAA Gent is er van overtuigd dat Peter Balette op die manier een meerwaarde zal betekenen voor de club, vooral sportief ondersteunend voor de algemeen manager, Michel Louwagie. Zijn aanstelling is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van KAA Gent."