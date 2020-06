Ilias Chair, jonge Belg in het Engelse Championship: "België? Ambitie is eerder Premier League"

De meest bekende Belg in het Championship, is ongetwijfeld Denis Odoi. Met Ngoy en Verlinden spelen er nog twee landgenoten bij Stoke City. En dan is er nog... Ilias Chair. De jonge Antwerpenaar is een van de revelaties dit seizoen bij Queens Park Rangers.

Ilias Chair speelt dan wel 'maar' in de Engelse tweede klasse, maar vergis u niet: "het niveau is hier erg hoog", verzekert Chair ons. "De lat wordt jaarlijks hoger en hoger gelegd. Heel wat ploegen hebben budgetten én spelers op Premier League-niveau."

Toch vindt onze 22-jarige landgenoot hoe langer, hoe meer zijn draai in een competitie die vaak wordt afgestempeld als een van de fysiek meest veeleisende van Europa. En dat is niet evident voor de tengere Ilias Chair, die amper 1.71m meet.

"Eigenlijk zie ik mijn postuur veeleer als een voordeel. Het lijkt soms of die grote Engelse verdedigers er geen raad mee weten. En wat dat fysieke aspect betreft: dat gaat steeds beter. Maar het eerste seizoen was enorm zwaar, zoals bij bijna alle nieuwkomers hier. Vaak spelen we drie wedstrijden per week."

"België? Doe maar Premier League"

Chair groeide uit tot een vaste waarde bij QPR. Toch blijven zijn prestaties in België voorlopig onder de radar. "Dat deert me niet. Ik ben ervan overtuigd dat ze me wel zullen leren kennen als ik op deze manier blijf verdergaan."

Een terugkeer naar de Jupiler Pro League zou daar bijvoorbeeld snel verandering in kunnen brengen. Ilias Chair: "Enkele Belgische topclubs polsten al wel eens bij mijn zaakwaarnemer, maar dat is nu niet aan de orde. Nu wil ik het seizoen op een goede manier afwerken bij QPR. Daarna zien we wel weer. Maar ik geef toe: het is mijn ambitie om ooit in de Premier League uit te komen. En als ik op deze manier blijf evolueren, moet dit volgens mij haalbaar zijn", besluit de ambitieuze Antwerpaar.

Hoe Ilias Chair in Londen belandde en zijn eerste seizoenen in Engeland beleefde, kan je HIER teruglezen.