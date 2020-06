Anderlecht hoopt dat uitgeleende spelers eind deze maand nog niet weer aan de poort staan

Anderlecht hoopt dat het zijn uitgeleende spelers, die in competities spelen die heropgestart zijn, niet meteen weerziet. Anderlecht kreeg voor één speler al de vraag binnen om zijn huurcontract te verlengen en hoopt dat er nog volgen.

Antonio Milic speelde woensdag 90 minuten met Rayo Vallecano tegen Albacete, Kenny Saief, Ognjen Vranjes en Dauda Mohammed zijn ook al herbegonnen. Enkel voor die laatste kregen ze al de vraag om te verlengen, weet Het Nieuwsblad.

In totaal heeft Anderlecht acht van die jongens rondlopen en de club is vragende partij om die allemaal nog een maand langer bij hun respectievelijke club te laten. Veel verdienen ze daar niet aan, maar in Brussel heeft geen enkele van hen nog een toekomst en moeten ze hen toch weer in de B-kern steken.

Enkel Alexis Saelemaekers is een uitzondering. AC Milan moet nog 3,5 miljoen euro betalen om zijn optie te lichten, maar de Italianen willen de voorwaarden herzien. Dat terwijl Anderlecht liefst meteen het geld op zijn rekening krijgt.

Indien er met één maand verlengd wordt, wil de UEFA voor die spelers de transfermarkt ook één maand langer openhouden.