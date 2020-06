Zoon van Michel Preud'homme getuigt over slopende trainersstiel: "Op vakantie na het seizoen werd hij echt ziek"

Michel Preud'homme zette maandag een punt achter zijn succesvolle trainersloopbaan. Het leven van een coach begon te slopend te worden. Zijn zoon Guilian kan dat zeker begrijpen.

Mentaal en fysiek is het trainersvak een zeer slopende stiel. Zeker voor Michel Preud'homme, die erg gepassioneerd te werk gaat. "Als we na het seizoen met vakantie waren dan werd hij echt fysiek ziek. Hij schoot 's nachts ook wakker en dan zei hij dat we ons moesten voorbereiden voor de match tegen Zenit", rakelde Guilian Preud'homme een niet zo prettige vakantieherinnering op.

Het zal ongetwijfeld een hartverscheurende keuze zijn geweest voor Michel Preud'homme, zeker voor een voetbaldier als hij. Wie weet waagt de 61-jarige ex-trainer zich ooit aan een comeback. "Ik ken hem goed, maar ook ik durf dat niet te voorspellen", liet zijn zoon een eventuele terugkeer in het midden.