OFFICIEEL: Standard neemt afscheid van Mbaye Leye

Mbaye Leye vertrekt bij Standard. Dat maakte de Luikse club zopas bekend via haar officiële kanalen. De Senegalees en Standard ontbinden het contract in onderling overleg, klinkt het in een statement van de club.

"Na de beslissing van Michel Preud'homme om zijn functie als hoofdcoach op te geven heeft de club intern verschillende pistes onderzocht die Mbaye in staat zouden stellen om zijn leerproces bij de Rouches verder te zetten, maar geen van hen resulteerde in een oplossing", klinkt het bij Standard. "Het is dus met spijt dat de club en Mbaye Leye beslist hebben om in onderling overleg uit elkaar te gaan." Hoe dan ook komt dit nieuws als een verrassing. Tot vorige week leek Leye een van dé kanshebbers om T1 te worden bij de Rouches. NEWS | @MbayeLeye et le Standard se séparent d'un commun accord 👉 https://t.co/B1ZpPjFzFp 📋



June 15, 2020