Lucas Pirard (Waasland-Beveren) snapt er nog steeds niets van: "Ongelooflijke beslissingen"

Lucas Pirard -en bij uitbreiding heel Waasland-Beveren- snapt er een maand na de beruchte algemene vergadering van de Pro League nog steeds niets van.

Ook bij Waasland-Beveren begon men maandag met trainen. Dat deden Lucas Pirard en co met erg veel vraagtekens. Wordt er op de Freethiel volgend seizoen 1A of 1B-voetbal gespeeld? Dat wordt dé vraag voor de Waaslanders de komende weken.

Pirard werd opgeleid bij Standard. Na een sterk seizoen bij Lommel, belandde de doelman bij STVV. Vorig seizoen verhuisde de intussen 25 jaar oude doelman naar Waasland-Beveren. Pirard kan alleszins terugblikken op een erg turbulent eerste seizoen bij zijn nieuwe werkgever.

De club accepteert de degradatie niet en dat is normaal

"Eerlijk waar, het is allemaal erg bizar", vertelt de doelman aan onze collega's van Walfoot. "Iedereen bij ons maakte zich al op voor een competitie met 18 ploegen. We werden met verstomming geslagen, toen bleek dat alles last minute hertekend werd. De club accepteert de degradatie niet en dat is de logica zelve. De beslissingen die genomen werden zijn ongelooflijk."

Ook op sportief vlak heeft Waasland-Beveren recht van spreken, aldus Pirard. "We waren mathematisch nog niet zeker van degradatie. We hadden nog een match te gaan. Het is niet te geloven dat iedereen er zomaar van uitgaat dat we die match tegen AA Gent zouden verliezen. In voetbal kan alles."

Toch gaan er her en der stemmen op om alsnog de laatste speeldag af te werken. "Dat zou geen enkele zin hebben. Er zijn intussen spelers vertrokken bij onze club."