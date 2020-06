"Men heeft geprobeerd om Standard te besmetten": Preud'homme duidelijk over de berichtgeving rond Mogi Bayat en Standard

Terwijl veel clubs zeggen dat ze niet meer willen samenwerken met omstreden spelersmakelaar Mogi Bayat, deed Standard dat nog wel. Er wordt gezegd dat hij veel macht heeft binnen de club en daar stoort Michel Preud'homme zich aan.

Het was overigens via Mogi Bayat dat Michel Preud'homme na zijn sabbatjaar weer bij Standard terecht kwam. "Toen kreeg ik elke dag tientallen telefoontjes met aanbiedingen van makelaars van wie ik niet wist of ze serieus waren. Ik dacht: 'ik geef de telefoonnummers door en ik ben van de zever af'. De best geplaatste om die verantwoordelijkheid te geven, was Mogi, vond ik. En hij heeft dat uitstekend gedaan", aldus de intussen ex-trainer bij Het Laatste Nieuws.

Bayat bracht de papieren in orde en Standard wekte nadien nog nauw met hem samen. "Als we een speler willen, en die wordt bijgestaan door Mogi, waarom zouden we dan niet correct kunnen werken met hem? Mogi is omnipresent simpelweg omdat hij goed is", ging Preud'homme verder.

Dat Bayat daardoor veel invloed had bij de club doet Preud'homme af als nonsens. "Men heeft geprobeerd om Standard te besmetten", besloot hij.