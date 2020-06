Racing Genk mist basispion bij competitiestart door nieuwe operatie

Het zit niet mee voor Bryan Heynen. De centrale middenvelder van Racing Genk scheurde vorig seizoen zijn knieligamenten af. Hij miste een groot deel van het seizoen en ook het volgende seizoen zal hij niet kunnen aanvatten.

In november scheurde Bryan Heynen zijn kruisbanden en meniscus af. Hey seizoen voor de middenvelder van Racing Genk was meteen over en hij stond voor een lange revalidatie. Op Instagram zagen we hem hard werken tijdens zijn herstel, maar in mei moest de 23-jarige Heynen toch weer onder het mes.

Een operatie begin mei was noodzakelijk, want Heynen had opnieuw wat last aan de meniscus. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Een flinke klap voor de Limburgse middenvelder, want nu mist hij de voorbereiding bij KRC Genk.