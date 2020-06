Antwerp wil stunten met komst Birger Verstraete

Birger Verstraete en Antwerp zouden dichtbij een overeenkomst zijn. De middenvelder van Köln mag beschikken bij de Duitse club.

Birger Verstraete liet vorige zomer de Jupiler Pro League achter zich en ging aan de slag bij Köln. Daar begon hij het seizoen als basisspeler, maar viel hij al snel uit met een blessure. Tijdens zijn herstel werd trainer Achim Beierlotzer op straat gezet.

Nieuwe trainer Markus Gisdol ziet het niet zo zitten in Verstraete en de middenvelder komt nog amper in het stuk voor bij Köln. Antwerp zou volgens Het Nieuwsblad zo goed als rond zijn met de middenvelder.

Leko rekent dus niet meer op Steven Defour. Verstraete is een stuk jonger dan Defour en speelt in principe op dezelfde positie. Tenzij Defour het ziet zitten om zich te schikken in een rol als tweede viool, lijkt er voor de middenvelder geen toekomst meer weggelegd. Het dure contract van Defour gaat waarschijnlijk niet verlengd worden.