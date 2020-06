Bij Standard laat het uitbetalen van bonussen op zich wachten

De spelers van Standard maken zich zorgen om de uitbetalingen van de bonussen voor het behalen van POI.

Volgens Sudpresse hebben ze bij Standard de bonussen voor het behalen van POI nog steeds niet uitbetaald aan de spelers. Standard slaagde er drie wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie erin een ticket voor POI te behalen. Het bestuur had de spelers zo'n 1000 euro per punt beloofd (enkel spelers die in de basis stonden), waardoor de club nog een totaal van ongeveer 700 à 800.000 euro aan de spelers moet.

Daarbovenop kwamen er nog twee extra bonussen voor de uitwedstrijd tegen Genk en de wedstrijd tegen Antwerp, waarin het zich wist te kwalificeren voor POI.

De onderhandelingen tussen bestuur en spelers zijn nog steeds aan de gang. Het is al de derde keer dat de spelers rond de tafel komen zitten voor hun bonussen. Nochtans was het uitbetalen van bonussen net een van de werkpunten na het behalen van de licentie.