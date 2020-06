Bondsvoorzitter zet deur voor 30ste speeldag open, maar: "Voor ons absoluut niet haalbaar"

Eerder deze week kwam bondsvoorzitter Mehdi Bayat andermaal in het nieuws. In een gesprek met Sporza liet hij tot veler verbazing de mogelijkheid open om alsnog de dertigste speeldag van de Jupiler Pro League te laten doorgaan.

Waasland-Beveren schuilt zich onder meer achter het feit dat ze zich niet op het veld hebben kunnen verdedigen. De Waaslanders hadden -weliswaar met een zware thuiswedstrijd tegen AA Gent op het programma- nog een kans om zich op de grasmat te verzekeren van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Tot veler verbazing gaf Mehdi Bayat aan dat de mogelijkheid wel degelijk bestaat om alsnog die laatste speeldag af te gaan werken. Verschillende clubs spraken niet onterecht van competitievervalsing, want sommige clubs zouden met een erg vertimmerde ploeg aan de aftrap komen.

Onder meer bij Moeskroen zou dit het geval zijn. "Mja, die 30ste speeldag afwerken lijkt me voor ons echt niet haalbaar", geeft Alessandro Ciranni toe. "Een heleboel huurlingen zijn intussen terug vertrokken naar hun club en ook Jean (Butez, nvdr.) zit intussen bij Antwerp. In ons geval zijn de sportieve belangen niet zó groot, maar in de degradatiestrijd en de strijd om de Europese tickets zou die match cruciaal zijn."

"Het is inderdaad al een hele soap geweest. Ik ben blij dat ik er zelf niet over moet beslissen. Ik mag van geluk spreken dat ik niet in hetzelfde schuitje als Waasland-Beveren zit. Die onzekerheid moet enorm wegen", aldus de Limburgse flankverdediger van Moeskroen.