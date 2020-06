Ognjen Vranjes mag het uitleggen aan de politie nadat hij nog maar eens betrokken was bij een opstootje

We kunnen nog maar eens een pagina toevoegen aan het fratsenboek van Ognjen Vranjes. De Bosniër was betrokken bij een opstootje in een restaurant.

Op 1 juli wordt Ognjen Vranjes opnieuw bij Anderlecht verwacht. De Brusselaars willen de 30-jarige verdediger niet voor het verdere verloop van het seizoen uitlenen en AEK Athene geeft de speler nu al vrij. Geen slechte timing voor de Grieken, want Vranjes had het tijdens een match aan de stok gekregen met een ploegmaat en weigerde zijn excuses aan te bieden. En de Bosniër is duidelijk nog niet gekalmeerd. Volgens La Dernière Heure is Vranjes teruggekeerd naar Bosnië en daar heeft hij het bont gemaakt in een restaurant. Tijdens een opstootje heeft hij een tand gebroken. Daarna moest hij mee naar het politiebureau.