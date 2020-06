Genk wil huurling nieuwe kans geven, maar die komt geblesseerd terug

KRC Genk heeft al twee spelers die de competitiestart zeker zullen missen: Bryan Heynen (knie) en Kristian Thorstvedt (voet). Maar daar komt nog een derde bij.

Edon Zhegrova werd afgelopen seizoen uitgeleend aan FC Basel, maar de Zwitsers lichten de aankoopoptie in zijn contract niet, weet HBvL. Ze wilden hem wel graag nog een paar matchen gebruiken, maar dat valt nu in het water omdat de Duitse Kosovaar een blessure aan de linkervoet heeft opgelopen.

Die zal hem vier tot zes weken aan de kant houden. Hannes Wolf wou hem - in tgenstelling tot andere verhuurde spelers - wel een nieuwe kans geven en hem laten meetrainen in de voorbereiding. Zhegrova wordt vanaf 1 juli in de Luminus Arena verwacht.