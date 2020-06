Club Brugge volgt na Diatta en Kossounou opnieuw een talent uit Scandinavië: Nigeriaanse spits (20) op de radar

Dat Club Brugge graag de Scandinavische markt afspeurt is geweten. Nu heeft blauw-zwart opnieuw een talent op het oog, ditmaal in Zweden. Het gaat om de 20-jarige Jordan Attah Kadiri.

Blauw-zwart is een Zweedse sensatie op het spoor. Jordan Attah Kadiri streek in de zomer van 2019 neer bij Ostersund en maakte er in vijftien optreden zeven goals (een om de 120 minuten).

Volgens Het Nieuwsblad volgt Club Brugge zijn situatie aandachtig op. De interesse zou nog niet concreet zijn. Van onderhandelingen is er dus geen sprake. Er zou een transferbedrag van ongeveer een miljoen euro op de 20-jarige Nigeriaan kleven.