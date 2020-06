KV Mechelen-eigenaar Dieter Penninckx maakt van moederbedrijf van Brantano zinkend schip: geen directe invloed op Malinwa

FNG staat er niet goed voor. Het moederbedrijf van Brantano stapelde de schulden op en heeft nu bescherming gevraagd tegenover de schuldeisers. De overnamestrategie van ex-baas Dieter Penninckx, ook de eigenaar van KV Mechelen, betaalde zich cash uit. Maar wat zijn de gevolgen voor de voetbalclub?

Door de financiële problemen bij FNG gaan er 47 winkels sluiten en staan er 287 jobs op de helling. De voorbije jaren, onder leiding van Dieter Penninckx, heeft het moederbedrijf van Brantano bedrijven overgenomen. Ondoordacht en daardoor zit FNG nu in de problemen.

Penninckx is met meer dan 70% de hoofdaandeelhouder van KV Mechelen. "Het bedrijf FNG is geen sponsor van KV en heeft ook geen partnership met de club. Geen enkele van zijn merken is vertegenwoordigd bij ons. We hebben gekozen voor een bewuste scheiding", legt Algemeen directeur van KVM Frank Lagast uit bij Gazet van Antwerpen.