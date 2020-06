Genk-verdediger wordt elke transferperiode aan transfer gelinkt, maar... "Ik ben hier nog niet uitgekeken"

De interesse zal er deze zomer ook wel weer zijn, maar vooralsnog is Joakim Maehle niet van plan om te vertrekken bij Genk. De wingback is nog steeds tevreden in de Luminus Arena: "Al weet je nooit wat er kan gebeuren."

Maehle ziet niet veel jongens van het kampioenenteam meer rondlopen. “Er zijn er die zeggen dat het nu mijn beurt is. Maar daar ben ik niet mee bezig. Oké, ik heb veel jongens zien komen en gaan. Maar ik ben hier niet uitgekeken. Ik ben nog altijd blij en trots dat ik bij Genk speel. Ik kan hier, zelfs zonder Europees voetbal, nog veel leren. Ik heb nog veel te bewijzen", zegt hij in HBvL. Geen Malinovskyi-verhaal Maehle wil eerst nog meer leider worden. Bij Genk willen ze hem trouwens ook niet laten vertrekken. “In elke transferperiode zeggen ze dat ik moet blijven, dat is niet nieuw. Maar je weet natuurlijk nooit. Ieder zijn karakter." "Malinovskyi forceerde vorig jaar een transfer. Zelf ben ik rustig van aard, ik kan dat makkelijk van mij afzetten. Ik bekijk het wel. Ooit zal ik hier vertrekken. Maar wanneer? Als speler heb je automatisch ambitie. Maar tot nader order speel ik in Genk. Met volle goesting.