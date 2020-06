Anderlecht krijgt kans aangeboden om te oefenen tegen klepper van formaat

Anderlecht heeft zijn oefenprogramma van de voorbereiding nog niet bekendgemaakt. Duidelijk is dat ze niet tegen de amateurclubs zullen oefenen deze zomer. Maar mogelijk wel tegen een klepper van formaat.

In het oefenprogramma van RWDM en Oudenaarde ontbrak al de jaarlijkse confrontatie met de paars-witten. Het ziet er naar uit dat Anderlecht op zoek gaat naar grotere tegenstanders. In die optiek hebben ze een interessante vraag gekregen vanuit Parijs. PSG zoekt immers ook nog tegenstanders voor hun voorbereiding.

De Parijzenaars vroegen aan Anderlecht om in juli op een nog te bepalen datum en plaats een oefenmatch te spelen. Anderlecht onderzoekt nu hoe makkelijk dat te organiseren gaat worden. In juli gaat Anderlecht ook op oefenstage in eigen land. Ze verplaatsen zich een tiental kilometer naar Tubeke, naar het nationaal oefencentrum.