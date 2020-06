Crisis in het amateurvoetbal: provincialers zien grote inkomstenbron wegvallen en missen zo'n 30.000 euro

Tweedeprovincialer Groen-Rood Katelijne is een van de vele provinciale clubs die het komende voetbalseizoen de riem wat strakker zal moeten aantrekken. Een geplande galamatch tegen KV Mechelen zoals de voorbije 24 jaar zit er niet in, een serieuze aderlating.

Groen-Rood Katelijne en KV Mechelen

Groen-Rood Katelijne had de afgelopen 24 jaar het geluk dat de buren van KV Mechelen telkens een oefenwedstrijd kwamen spelen in Katelijne, elke zomer goed voor zo'n 1.000 supporters. "Die wedstrijd houdt onze club financieel in leven", zegt voorzitter Vercammen in GvA. "Die wedstrijd levert ons elk jaar zo'n 10.000 euro op. En we spelen dan normaal ook nog tegen RC Mechelen, goed voor zo'n 5.000 euro."

Dit jaar zal KV Mechelen niet op bezoek komen bij Groen-Rood Katelijne. Vanwege de restricties zal het moeilijk worden om de veiligheidsvoorschrigten te volgen.

Erger dan gestolen kassa

Een paar jaar geleden werd de recette van de wedstrijd tegen KV Mechelen gestolen, dieven gingen dus aan de haal met de 10.000 euro. "Maar dit is veel erger", bekent Vercammen. "Nu hebben we door de coronacrisis ook geen jeugdtoernooi kunnen houden. In totaal missen we 30.000-35.000 euro aan inkomsten op een werkingsbudget van zo'n 80.000 euro. We zijn de voorbije jaren spaarzaam geweest dus overleven dit wel, maar het houdt ooit op", aldus de voorzitter van Groen-Rood Katelijne.

Maar helemaal zorgeloos vat hij het nieuwe seizoen niet aan. "Wie veel wint, moet ook veel betalen. Gezien de huidige situatie wordt dat moeilijk. Je krijgt het ook niet altijd even simpel uitgelegd aan de supporters en spelers dat de financiële puzzel moeilijk te leggen is."

RVC Hoboken en Beerschot

BIj RVC Hoboken hetzelfde verhaal. Daar spelen ze elk seizoen tegen de buren van Beerschot. Bovendien speelde Beerschot nog enkele voorbereidingswedstrijden in het stadion van Hoboken. "Dat bracht ons zo'n 14.000 euro op", weet Hoboken-voorzitter Luc Notelé.

"We hebben wel al een akkoord over de komende drie seizoenen, dat geeft ons toch een beetje financiële zekerheid. Maar in totaal zijn we door het coronavirus zo'n 30.000 euro verloren. We proberen dat te compenseren door bijvoorbeeld onze jeugdopleiding uit te breiden."