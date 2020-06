Bestuur KV Mechelen verklaart waarom ze nu toch verder gaan met Jordi Vanlerberghe

KV Mechelen besliste eerst om Jordi Vanlerberghe terug te sturen naar Club Brugge. Ze lichtten zijn aankoopoptie niet. Een maand later kwam het wel tot een akkoord met blauw-zwart.

De verklaring was dat de aankoopoptie veel te duur was voor Malinwa. "We ­hebben die aankoopoptie niet gelicht ­omdat ze niet in ons budget paste”, aldus ­bestuurslid Gert Van Dyck in GvA. "Op een week tijd was alles geregeld. Club Brugge stelde zich constructief en professioneel op, ­waardoor het heel snel is gegaan."

"Ook al heeft hij het voorbije seizoen niet altijd ­gebracht wat er van hem verwacht werd, toch zien we veel potentieel in Jordi. Als club is het een van onze missies om jonge, talentvolle Belgen kansen te geven. Bij de club waar hij zijn jeugdopleiding heeft ­gekregen, vindt hij ­hopelijk de ideale basis om door te groeien tot een vaste waarde.”

Naast zijn polyvalentie gelooft KVM ook in hem. "Hij heeft het voordeel dat hij de club en de groep door en door kent”, zegt Van Dyck. “Allemaal ­factoren die mee hebben gespeeld in onze ­beslissing. Maar het is zijn talent dat de doorslag heeft gegeven.”