Wie is Armin Gigovic, het Zweedse toptalent dat op de radar staat van Anderlecht?

Vandaag geraakte bekend dat Anderlecht concrete interesse heeft in het Zweedse toptalent, Armin Gigovic. De jonge middenvelder moet zo'n twee miljoen euro kosten.

Vanmorgen kon u bij ons HIER al lezen dat Anderlecht verregaande interesse heeft in de 18-jarige Armin Gigovic. De Zweed zou perfect passen binnen de filosofie van de club, iemand jong met nog een grote groeimarge. Zo kan Anderlecht binnen afzienbare tijd de speler nog doorverkopen met winst.

Maar wie is die jonge Zweed nu eigenlijk? Is hij de missende schakel in het elftal van Franky Vercauteren? Op het eerste zicht lijkt hij wel een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het elftal. Anderlecht beschikt over veel getalenteerde middenvelders, maar het profiel van Gigovic is nog niet aanwezig in de kern.

Voorlopig beschikt Anderlecht met Sambi Lokonga, Zulj, Kayembe en Dewaele wel al over vier spelers die de rol als controlerende middenvelder op zich kunnen nemen. Maar Lokonga en Zulj zijn van nature geen controlerende spelers, terwijl Dewaele en Kayembe toch net tekortkomen.

Gigovic meet 1,87 meter en staat fysiek al heel sterk voor een jongen van amper 18 jaar. De middenvelder beschikt ook over de nodige agressiviteit, waarmee hij al veel duels wint. Vorig seizoen, in zijn debuutjaar, won hij al meer dan de helft van zijn duels. Grigovic beschikt ook over de nodige snelheid, waarmee hij spelers nog kan terughalen. Bij Anderlecht situeert de snelheid zich voorlopig vooral op de flanken.

De voetbalfilosofie van Anderlecht is niet alleen dominant, maar ook verzorgd voetbal brengen. Daarvoor moeten de spelers ook over de nodige technische kwaliteiten zien te beschikken. Alhoewel Gigovic nog wel een ruwe diamant is, valt hij al vaak op door zijn vista en snelheid van uitvoering. De Zweed beschikt zeker over de technische capaciteiten, maar zal nog wat meer regelmaat moeten brengen. Al valt dat zeker te begrijpen, gezien zijn jonge leeftijd.

Voor twee miljoen euro kan Anderlecht zeker een goede transfer doen. Maar net zoals de vele talenten op Neerpede, zal er ook aan Gigovic nog wat geschaafd moeten worden. Als de Zweedse middenvelder zijn stormachtige ontwikkeling kan verder zetten bij Anderlecht, dan hebben de Brusselaars goud in handen.