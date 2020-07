Geen enkele speler testte positief op het coronavirus bij Standard

Dinsdag werden de spelers en staff van Standard getest op het coronavirus, zoals opgedragen werd door de Jupiler Pro League.

Woensdag wist de club te melden dat er geen enkele positieve test werd afgenomen.

"De club is blij dat de genomen maatregelen hun effect hebben gehad en dat we geen positieve gevallen hoeven te melden. We willen de staff en spelers bedanken voor het opvolgen van de regels", klinkt het bij Standard.



Woensdag om 18 uur staan de Rouches tegenover Waremme achter gesloten deuren voor de eerste vriendschappelijke wedstrijd van het seizoen.