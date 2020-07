Arjan Swinkels klaar voor volgend avontuur: "Hoop dat het snel getekend is"

Vier weken geleden kreeg Arjan Swinkels tot veler verbazing te horen dat zijn contract bij Malinwa niet verlengd werd. De ervaren verdediger zit momenteel zonder club, maar daar zou weldra wel eens verandering in kunnen komen.

De Nederlander was een van de publiekslievelingen Achter de Kazerne. Het afscheid viel dan ook zwaar, na twee erg succesvolle seizoenen bij KV Mechelen. “Het heeft echt geen zin om bij de pakken neer te blijven zitten”, vertelt Swinkels aan Voetbalkrant.com. “Het is wat het is en je moet gewoon verder! Ik ben niet actief op sociale media, dus qua steunbetuigingen viel het allemaal best mee.”

Een maand later zit Swinkels nog steeds zonder club, terwijl al zijn (ex-)collega’s de voorbereiding al hebben aangevat. “Ik moet zeggen dat het kriebelt. Ik wil ook terug beginnen. Ik voel me trouwens erg goed. Ik loop en mountainbike erg vaak, dus de basis zit wel goed. Al is dat uiteraard helemaal anders dan specifieke voetbaltrainingen”, beseft de Nederlander.

"Hopelijk snel rond"

Maar de mountainbike zou wel eens snel in de garage kunnen belanden, want Swinkels hoopt weldra aan te sluiten bij zijn nieuwe club. “Ik onderhandel op dit moment nog over punten en komma’s met een club, maar het gaat zeker de goede richting uit. Maar ik kan en wil er niets over kwijt zolang de handtekeningen niet gezet zijn. Tot dan zal ik uiteraard ook nog niet trainen bij de club. Of het een Belgische club is? Dat zal hopelijk snel blijken (lacht). Ik hoop maar dat het snel helemaal rond is.”

Overigens was het voor Arjan Swinkels snel duidelijk dat hij nog niet klaar was om de voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen. “Tijdens de lockdown dacht ik wel eens: “Wat lopen en fietsen, dat is ook niet slecht”. Maar al snel werd het voor mezelf erg duidelijk dat ik nog niet klaar ben om te stoppen met voetballen. Ik verlang ernaar om weer te trainen en wedstrijden te spelen. Mijn intrinsieke motivatie is nog erg groot. Groter dan bij veel andere spelers, heb ik de voorbije jaren ondervonden”, besluit de aimabele Nederlander.