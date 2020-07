Standard, Club Brugge en derde eersteklasser wachten nog op hun eerste inkomende zomertransfer

1 juli: aflopende contracten behoren tot de verleden tijd en nieuwe contracten gaan in. De meeste eersteklassers hebben al een of meerdere nieuwkomers voorgesteld via de clubkanalen, maar nog niet iedereen. Club Brugge, Moeskroen en Standard moeten hun eerste echte zomertransfer nog afronden.

Standard De Rouches hebben nog geen 'echte' nieuweling mogen verwelkomen, toch betaalden ze een transfersom. De jonge centrale verdediger Moussa Sissako werd vorig seizoen gehuurd van PSG en in juni lichtte de Luikse club zijn aankoopoptie van om en bij de 400.000 euro. De 19-jarige Malinees moet zijn debuut voor Standard nog maken. Voor het overige kregen veel jongeren hun eerste profcontract bij de club. Standard lijkt meer dan ooit de kaart van de eigen jeugd te trekken. Club Brugge Ook bij blauw-zwart was er een 'inkomende' speler, maar net zoals bij Standard gaat het niet om een nieuweling. Club en Skakhtar Donetsk kwamen tot een overeenkomst om de huur van Eduard Sobol met een jaar te verlengen. De Oekraïner startte 29 keer in de basis en liet een goede indruk na. Of Club ook met Percy Tau nog langer doorgaat moet de toekomst uitwijzen. Moeskroen Excel Moeskroen is de laatste club die nog geen inkomende transfer deed. De voorbereiding is intussen al even bezig en de competitie gaat binnen vijf weken van start. Werk voor de boeg dus voor Les Hurlus, waar er nog maar 15 spelers onder contract liggen op 1 juli, waarvan slechts twee verdedigers.