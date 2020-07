Nieuw voorstel voor competitieformat krijgt heel veel steun: dan toch met 18 volgend seizoen?

Het besef binnen de Pro League begint stilaan te komen dat er moeilijk een competitiestart begin augustus kan georganiseerd worden als er nog een aantal rechtszaken lopen. Vincent Goemaere, voorzitter van Cercle, heeft zijn voorstel van 20 dan ook aangepast en krijgt redelijk wat steun van de rest.

Cercle Brugge heeft een nieuw voorstel op de agenda van de Algemene Vergadering gezet: een competitieformule met 18 en mini-play-offs voor de komende twee jaar. Goemaere had een paar weken geleden eerst voor 20 clubs gepleit in 1A, maar daar was geen meerderheid voor te vinden. Voor dit voorstel is er dan weer wel een voedingsbodem.

AA Gent-manager Michel Louwagie is zelfs al overstag gegaan. Die liet eerder deze mogelijke competitieformat al toevoegen aan het contract met Eleven. Een competitie met Waasland-Beveren, Beerschot en OH Leuven dus. Dat zou al veel oplossen, want Waasland-Beveren zou dan zijn procedures kunnen laten vallen en Beerschot en OHL zouden zich deftig kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Het idee heeft heel wat voorstanders binnen de Pro League, waar ze het tijdsverlies ook al beu zijn. Als Waasland-Beveren gelijk krijgt, moet alles toch weer op de schop. Voor 1B is er een tussenoplossing: een competitie met 8, maar zonder periodetitels. Dus de kampioen van de reguliere competitie stijgt naar 1A.