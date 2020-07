Waasland-Beveren staat perplex na positieve coronatest: "Iedereen wacht nu bang de resultaten van de nieuwe testen af"

Waasland-Beveren verweert zich tegen zijn degradatie als een duivel in een wijwatervat. Maar de fusieclub heeft nog een ander katje te geselen. Eén speler werd positief getest op het coronavirus, waardoor de voorbereiding van de Waaslanders verstoord lijkt te geraken.

Zo werd de oefenpartij tegen KV Mechelen al afgelast. In de spelersgroep sluipt bovendien ook wat bezorgdheid na het coronageval, zo stelt woordvoerder Martijn De Jonghe in Het Laatste Nieuws.

"Hoewel de betrokken speler niet ziek is, heeft de positieve test wel voor ongerustheid gezorgd in de groep. Iedereen wacht nu bang de resultaten van de nieuwe testen af."

Nochtans werd er het zekere voor het onzekere genomen: "Al het nodige was immers gedaan. Er zijn looplijnen aangebracht, overal staat handgel en spelers moeten zich thuis omkleden en douchen. We overwegen wel om hen plastic handschoenen te laten dragen."

"We hebben er enerzijds wel vertrouwen in dat het risico op besmetting door de genomen maatregelen minimaal is. Anderzijds blijft natuurlijk altijd de twijfel en is het schrikken als het plots zo dichtbij komt."