Paul Clement legde andere aanbiedingen naast zich neer: "Cercle komt op het perfecte moment in mijn loopbaan"

Het sleepte langer aan dan verwacht, maar Cercle Brugge heeft eindelijk een hoofdcoach voor volgend seizoen te strikken. Zijn naam is Paul Clement. De 48-jarige Brit boekte als assistent van Carlo Ancelotti vele successen en tekende bij Cercle tot 2023.

Het was dus vooral als assistent van Carlo Ancelotti dat Paul Clement titels en bekers wist te winnen. Onder meer met Chelsea, Bayern München en Real Madrid. Als hoofdtrainer was hij aan de slag bij Derby, Swansea en Reading en opnieuw assistent worden zag hij niet zitten. Eind 2018 viel hij zonder werk.

"Ik heb wat rust genomen en heb ervan genoten, maar ik was er nu wel opnieuw aan toe om te coachen", zei Clement bij Sporza. "Er waren andere aanbiedingen, ook als assistent op hoog niveau, maar ik wil voortgaan als hoofdcoach en wachtte op de juiste uitdaging. En die vind ik hier. Cercle Brugge komt op het perfecte moment in mijn carrière."

De 48-jarige Clement zit al twintig jaar in het trainersvak, maar is niet zo bekend met de Belgische competitie. "Maar ik zal daar zo snel mogelijk werk van maken. Dit is de 5e Europese competitie waarin ik aan de slag ga, ik ben dat dus gewoon", besloot Clement.