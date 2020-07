Mistmatch zoals in Charleroi-KVM? Vanaf volgend seizoen waarschijnlijk niet meer herspelen vanaf begin

De Pro League komt morgen samen op zijn Algemene Vergadering. Naast heel wat discussies over formats, tv-contract en de beslissingen van 15 mei staan er ook wat reglementswijzigingen op het programma. Zo wordt er een duidelijk reglement verwacht voor als weersomstandigheden roet in het eten werpen.

Herinnert u zich nog Charleroi-KV Mechelen van 25 januari dit jaar? De match diende na 36 minuten te worden stopgezet omdat de mist het bijna onmogelijk maakte om verder te voetballen. Daarna kwam er heel wat discussie over dat de match helemaal moest herspeeld worden of dat de 1-0-stand in het voordeel van Charleroi moest behouden worden en dus gestart worden vanaf minuut 36.

De Pro League wil zulke discussies nu vermijden. Bij alle weersomstandigheden waarbij een match dient gestopt te worden, zal er vanaf volgend seizoen een reglement zijn dat bepaalt dat de match dient te hervat worden vanaf de minuut dat het stilgelegd werd. Bij alle weersomstandigheden die voetballen onmogelijk maken... Het moet morgen nog goedgekeurd worden, maar er is geen oppositie tegen.