Pro League wil dan toch niet meegaan in antiwitwaswet: "Dit getuigt van een blinde arrogantie"

De Pro League was er na de zaak Propere Handen mee akkoord gegaan dat het profvoetbal onder preventieve antiwitwaswet gebracht moest worden. Intussen zijn ze echter van mening veranderd en dat maakt politieker Joris Vandenbroucke (SP.A) heel ambetant

Zondag zond de Pro League een nota dat "het toch geen goed idee zou zijn" om dat in de praktijk om te zetten. “Eerlijk gezegd geloof ik er niets van dat het voetbal lessen wil trekken uit de operatie Propere Handen", reageert een kwade Vandenbroucke in Het Nieuwsblad.

"Ze steken gewoon de kop in het zand. Dit getuigt van een blinde arrogantie en motiveert mij nog meer om het gaspedaal in te drukken. Dit is een sector die jaarlijks 150 miljoen euro aan gemeenschapsgeld krijgt en toch zien ze het niet zitten om proper en transparant te zijn. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij.”

Concreet zou het betekenen dat alle transacties grondig worden gecontroleerd en dat er boetes kunnen uitgeschreven worden en strafrechterlijke vervolgingen voor bestuurders kunnen komen. De Pro League maakt zich zorgen dat dit een concurrentienadeel zou kunnen betekenen. “We vragen toch enkel maar een grote mate van transparantie om het witwassen van zwart geld te vermijden? Hoe kan dat nu een concurrentienadeel betekenen?"