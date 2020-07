Eleven Sports zet zwaar in op fanbeleving, maar nog niet duidelijk of dat ook op Telenet of Proximus zal te zien zijn

Of u straks honderd procent zeker uw huidige decoder kan houden, weten we nog niet. Eleven moet er nog uitkomen met Telenet en de andere operatoren VOO en Proximus. Wat wel al duidelijk is: Orange komt er ook bij.

Maar Eleven Sports wil wel een evolutie/revolutie doorvoeren in het Belgische tv-landschap. Ze zetten ongezien in op fanbeleving. De supporter thuis moet het stadiongevoel zoveel mogelijk meekrijgen. Daarvoor zetten ze mobiele studio's in die aan de hoofdingang van een stadion zullen staan, vooral voor topmatchen. Eleven heeft immers vier verschillende pakketten, naargelang het belang van de match. M: commentator L: commentator + co-commentator XL: commentator + co-commentator + mobiele journalist (interviews langs de lijn) XXL: commentator + co-commentator + mobiele journalist + mobiele studio Met die mobiele studio's kunnen ze fans interviewen, maar ook live interventies doen tijdens de wedstrijden. Ze hebben ook namen voor de uitzendingen. Zo wordt de vrijdag omgedoopt tot Friday Night Live, zaterdag wordt dat Box to Box door van de ene match naar de andere te springen en zondag wordt Sunday Showdown. Tijdens de zaterdagmatchen worden er vanuit de studio ook nieuwsflashes gebracht van matchen uit het buitenland of breaking news. Daarnaast creëert Eleven drie extra kanalen. De drie huidige kanalen blijven dus bestaan, maar er komt één kanaal bij dat 24u en 7 op 7 uitzendt, plus twee pop up kanalen, die 1B-voetbal zullen brengen. Die kanalen worden ook gebruikt indien alle matchen op hetzelfde moment gespeeld worden.