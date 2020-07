Roofe kan nog beter, maar is het niet helemaal eens met kritiek: "Geef me een 7 op 10"

'The Roofe is on fire' klonk afgelopen seizoen wel een paar keer door het Lotto Park. Maar niet genoeg naargelang de verwachtingen waarmee Kemar Roofe werd binnengehaald. De spits is het daar niet mee eens.

Hij werd afgeremd door blessures, maar geeft zichzelf wel nog een 7 op 10 voor zijn seizoen. "Ik scoorde toch 7 doelpunten? Kijk eens naar hoe ik bij Leeds speelde: daar dook ik geregeld in de rug van de defensie", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Het zit zeker in mijn spel, maar bij Anderlecht moesten we wennen aan het spelsysteem van Kompany. Op het einde van het seizoen, kwamen we al veel vaker voor de goal. Anderlecht won niet voor niets met 7-0 van Zulte Waregem. Daarom was het irritant dat de competitie vroegtijdig werd stopgezet."

Roofe gelooft dat er gerust verder had kunnen gespeeld worden. “Er waren nog 11 matchen. Het is lastig om al die Engelse teams nu nog te zien strijden voor de prijzen, terwijl ze in België gewoon alles gecanceld hebben en klaar. Met die coronatests zou het seizoen afwerken hier misschien ook gelukt zijn. Nu testen ze ons toch ook? Dat is trouwens vreselijk. Ze duwen dat wattenstaafje in je neus tot ze je oogbol raken, maar we ondergaan het omdat we zo graag willen voetballen.”