KVO-supporter brengt shirtje van overleden ex-speler na 25 jaar weer terug waar het thuishoort

Een supporter van KV Oostende heeft met een mooi gebaar de familie van de overleden ex-speler Daniël Maes nog een laatste geschenk gegeven.

Daniël Maes zou deze week 54 jaar zijn geworden, maar door een tragisch ongeval in 2007 wist hij te overlijden. Maes was jarenlang een vaste waarde bij KV Oostende op de rechtsachterpositie en zat zelfs nog even kort bij de Rode Duivels.

Een supporter en ex-jeugdspeler van KV Oostende, Kristof Van de Cappelle, heeft zijn vrouw en dochter nog een laatste geschenk bezorgd. "Ik was op zolder aan het zoeken naar spullen die ik kon doneren voor de crowdfunding, die de club opzette om er financieel door te komen. Daar stootte ik op een shirt dat nog door Daniël was gedragen."

"Ik speelde zelf bij de beloften van Oostende in het seizoen 1996-1997 en wij gebruikten de shirts waar de eerste ploeg het jaar voordien in speelde. Ik droeg toevallig hetzelfde rugnummer als Daniël, namelijk nummer 4. Ik heb het toen bijgehouden en nu vond ik dat terug. Ik heb het dan ook aan zijn familie bezorgd, want daar hoort het thuis."

Kristien, de vrouw van Daniël, was zichtbaar ontroerd door het cadeau. "Het raakte mij diep dat Kristof ons dat cadeau wou bezorgen. Hij is dan helemaal tot in het Waasland gefietst om mij dat te bezorgden. Het is een prachtig gebaar en het toont aan dat ze mijn man nog niet vergeten zijn."

Chapeau, Kristof!