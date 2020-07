Sponsoring door gokbedrijven weer actueel debat: "Voetbalclubs hebben een maatschappelijke rol om verslaving te voorkomen"

Luc en Arne Nilis hebben beiden afgerekend met een gokverslaving. Nu de sponsoring door gokbedrijven weer in vraag gesteld wordt, wil Arne benadrukken dat het debat wel degelijk belangrijk is. In Spanje is er al een wetswijziging.

“Want de risico's mogen we niet wegstoppen”, zegt hij in HBvL. “De zichtbaarheid door reclame normaliseert het gokken waardoor de aandacht niet meer ligt op mogelijke valkuilen. Zo komen jonge kinderen naar het stadion om hun favoriete voetballers aan het werk te zien, maar nemen onbewust die reclame in zich op.” Gokbedrijven verschuilen zich in die reclames al te vaak achter slogans als 'Speel verantwoord', “maar wie weet wat dat betekent?” De sponsoring zal niet stoppen, maar voetbalclubs moeten er wel voorzichtiger mee omgaan, meent de zoon van voetballegende Luc. “Voetbalclubs hebben een maatschappelijke rol om verslaving te voorkomen”, vindt Nilis. “Daarom moeten ze een duidelijk standpunt naar buiten brengen over wat voor hen verantwoord gokgedrag is.”