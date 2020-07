Oleg Iachtchouk geeft Anderlecht advies over de mogelijke komst van Mykhaylichenko

Bogdan Mykhaylichenko is nog geen Anderlecht-speler, maar als er één iemand is die de komst van de Oekraïner het best kan beoordelen, dan is het Oleg Iachtchouk.

De voormalig aanvaller is sinds december gestopt als jeugdtrainer bij Anderlecht en houdt zich nu vooral bezig als makelaar en adviseur bij ProStar. Een bureau dat veel Oekraïners al naar België stuurde. De volgende in dat rijtje zou Bogdan Mykhaylichenko moeten worden. "Er is nog niets getekend en zolang dat niet gebeurt kan er vanalles gebeuren. Zo ging ik ooit ook eens in Nederland tekenen en eindigde ik bij Cercle Brugge", geeft Iachtchouk aan.

"Ik ken hem niet persoonlijk. Maar wat ik van hem gezien en gehoord heb, dan zou hij eigenlijk al international moeten zijn bij Oekraïne. Hij heeft de pech dat er net op die positie zware concurrentie is met Mykolenko en Sobol.."

Oekraïners, een garantie op succes?

Yaremchuk, Bezus, Makarenko, Plastun, Sobol : Oekraïners zijn in groten getale aanwezig in de Belgische competitie en velen doen het ook goed. Zijn de Oekraïners een garantie op succes? "Dat hangt vooral van hun mentaliteit af. Engels praten is erg belangrijk. Dat kan de doorslag geven om hier te slagen. Ik heb zelf ook gemerkt dat die taal leren je veel verder helpt hier."

"Maar dat Oekraïners een garantie op succes zijn is te voorbarig. We hebben nu een goede generatie, maar dat wil niet zeggen dat de volgende generatie even goed gaat zijn. Oekraïne kan je zowat vergelijken met België, die ook jaren hebben moeten wachten op een goede generatie. Nu is Oekraïne wereldkampioen bij de U20 en hebben ze zich gekwalificeerd voor het EK."

Iachtchouk denkt wel dat Belgische clubs er goed aan doen in Oekraïne te gaan shoppen. "De clubs in Oekraïne hebben niet dezelfde mogelijkheden als vroeger. Daarom vertrekken veel jonge spelers al snel naar het buitenland. Clubs kunnen nu best hun slag slaan in Oakraïne."