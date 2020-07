AA Gent gaat logo niet wijzigen nadat Amerikaanse NFL-ploeg dat wel deed vanwege racismedebat: "De twee zijn totaal niet met elkaar te vergelijken"

De Amerikaanse NFL-ploeg Washington Redskins gaat naam en logo wijzigen. De indiaan op het logo kwam nogal vaak ter sprake in het racismedebat dat nog steeds volop aan de gang is in de Verenigde Staten.

Gezien de geschiedenis ligt dat natuurlijk veel gevoeliger in de Verenigde Staten dan in België en dus is AA Gent niet van plan dat voorbeeld te volgen. "De twee zijn totaal niet met elkaar te vergelijken. Bij de indiaan op het logo en met de naam van de Redskins kan je dat in hun situatie wel begrijpen."

"Bij ons is de indiaan geen karikatuur. Het is nooit negatief gebruikt of fout voorgesteld. De indiaan is iets dat trots uitstraalt en dat zijn waarden die we linken aan onze club. De waarden van een indiaan zijn ook de waarden van AA Gent. Wij zijn trots op ons logo en de fans vinden ons logo ook mooi", vertelt hoofd communicatie bij AA Gent Patrick Lips.