Anderlecht heeft Luckassen beet, op een toch wel creatieve manier

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Anderlecht kan volgend seizoen weer rekenen op Derrick Luckassen. Eigenlijk wel een krachttoer van de nieuwe sportief directeur Peter Verbeke, want PSV had hem heel graag verkocht.

Frank Vercauteren en vooral Vincent Kompany hadden aangegeven dat ze de Nederlandse verdediger er graag weer bij wilden. De van PSV gehuurde speler had vorig seizoen bewezen dat hij goed in de groep past, kan depanneren op de rechtsback als het nodig is en verdedigend heel secuur is.

Maar hem losweken bij PSV was niet zo makkelijk. Daar had hij nog een contract tot 2022, maar de Eindhovenaren rekenden niet meer op hem en hijzelf wou niet meer voor PSV uitkomen. Een verkoop drong zich op als ze nog iets voor hem wilden zien. Maar nu hebben ze het creatief opgelost. Luckassen verlengde zijn contract tot 2023 en zo wou PSV hem wel nog een jaartje verhuren. Als hij speelt, stijgt zijn marktwaarde en kunnen ze hem daarna duurder verkopen. En Anderlecht heeft er ondanks zijn financiële situatie een goeie speler bij. Iedereen content!