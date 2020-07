Hannes Wolf vooral blij dat Genk weer kan voetballen: "Het was niet gemakkelijk"

Hannes Wolf zag zijn Racing Genk Union verslaan met 3-1. De Duitser was na afloop dan ook enorm positief over zijn ploeg.

"Ik ben vooral blij dat we gevoetbald hebben. Het was al vier maanden geleden en dat is een hele lange onderbreking. Het was een goede oefenwedstrijd tegen een sterke tegenstander. Het was niet gemakkelijk", vertelt Wolf.

Met een 3-1 overwinning boekte Racing Genk een mooie overwinning, maar Wolf lag toch vooral de focus op het samenspel. "Ondanks de onderbreking zag je in de eerste helft wel al dat de spelers goed ingespeeld zijn op elkaar. De tweede helft was dat moeilijk, want toen speelden veel jonge spelers en Cyriel."

"We hebben een goede wedstrijd gespeeld, met veel kansen. Dus ik ben zeker tevreden. Er waren veel positieve dingen, maar ook veel dingen die nog beter konden. Zo zouden we beter moeten pressen. Al is het normaal dat nog niet alles op punt staat. We hebben echter weinig tijd om nog veel aanpassingen te doen."