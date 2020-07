Scheidsrechtersdepartement wil niet dat refs nutteloos met kaarten zwaaien en maakt resultaten vorig seizoen bekend: 98,2 procent juist

Het scheidsrechtersdepartement benadrukt dat de refs "op de goeie weg zitten". Maar toch is er nog ruimte voor verbetering. Zo stoorde scheidsrechtersbaas Bertrand Layec zich aan de duidelijke vergissingen die vorig seizoen werden gemaakt.

"Er zijn nog te veel inconsistente beslissingen", aldus Layec. De cijfers van vorig seizoen waren anders eigenlijk niet zo slecht. De hoofdscheidsrechter nam - voor raadpleging van de VAR - in 83,3 procent van de gevallen de juiste beslissing.

In 232 matchen waren er 930 'key moments', waarvan 97 door de VAR zouden moeten beoordeeld worden. 84 procent van die beslissingen was correct, maar 16 waren duidelijk verkeerd. Dat geeft in totaal een slaagpercentage van 98,2 procent juiste beslissingen. "Inderdaad niet slecht, maar die duidelijk foute beslissingen moeten er uit", aldus Layec.

52,2 procent minder rode kaarten

Maar er was ook positief nieuws. Er werden veel minder kaarten uitgeeld. Dat is ook iets waar ze naartoe willen. "We willen dat onze refs sommige situaties beter behandelen. Het is niet altijd nodig om met gele kaarten te zwaaien. Ze moeten sommige situaties beter inschatten."

Toch ging het aantal rode kaarten in 1A met maar liefst 52,2 procent naar beneden. Het aantal gele kaarten ging - in vergelijking met het seizoen voordien - van 991 naar 837. "De refs moeten bepaalde situaties oplossen met lichaamstaal en begrip."