Thorup laat zich uit over moeilijke situatie met Jonathan David

AA Gent heeft zaterdag een prestigewinst behaald tegen Club Brugge. Toch ging de meeste aandacht niet naar die overwinning, maar wel naar de uitspraken van Jonathan David, die absoluut zijn transfer naar Lille wil forceren.

Coach Jess Thorup was uiteraard blij met de zege tegen de landskampioen. “We zijn op de goede weg. Deze match was een serieuze uitdaging. Er zit iets in dit team, wat we ook al vorig seizoen toonden. We kunnen hierop bouwen", vertelde hij bij HLN.

David maakte daar wel geen deel van uit, want die had na alle commotie weinig zin om te spelen. “Deze transferperiode is als trainer altijd een moeilijke periode. Blijven ze? Vertrekken ze? Maar zolang hij deel uitmaakt van mijn team zal ik hem behandelen zoals elke andere speler én met hem werken. We zien wel wat de toekomst brengt.”