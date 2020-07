STVV-fans hebben er weinig vertrouwen in en diepterecord dreigt

De fans van STVV hebben er weinig vertrouwen in. De club hield zich tot nu toe héél rustig op de transfermarkt en dat weerspiegelt zich in de verkoop van de abonnementen.

STVV pakte enkel uit met Keito Nakamura en de ploeg van vorig seizoen is dus verzwakt, want er vertrokken al heel wat spelers op Stayen. De supporters hebben er geen goed oog in en de club heeft tot nu toe nog maar 1600 abonnementen verkocht.

Aangezien de Truienaars vorig seizoen op ongeveer 4.000 uitkwamen - ook tegenvallend aantal - lijkt het niet meteen goed te komen. STVV zal dus een transferoffensief moeten inzetten als ze hun stadion toch wat gevuld willen krijgen.