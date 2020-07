Pro League klaar voor publiek, maar epidemioloog houdt liever deuren van stadions dicht

De Pro League bracht woensdag een communiqué naar buiten waarin ze zeggen klaar te zijn om publiek te ontvangen wanneer de competitie start. Epidemioloog Pierre Van Damme ziet dat echter niet zitten.

De Pro League wil meer dan 800 mensen toelaten in de stadions, telkens per bubbel van 15 personen. Maar de evolutie van het coronavirus laat dat momenteel niet toe zegt Pierre Van Damme.

"De startdatum van de competitie is 8 augustus en net dan gaan we waarschijnlijk een piek zien van de tweede golf. We zullen dan ons gezond verstand moeten gebruiken om de afstand tussen mensen te behouden in plaats van ze bij elkaar te brengen", vindt Van Damme

Kleinere bubbels

"We moeten nog bekijken hoe de epidemie evolueert de komende weken en wat de Nationale Veiligheidsraad beslist, maar dat zal zeker niet gaan in de richting van veel volk toelaten in de stadions", ziet Van Damme het eerder negatief in.

"Op dit moment zitten de Pro League en de Nationale Veiligheidsraad op een compleet andere golflengte want de kans bestaat wel eens dat we opnieuw naar kleinere bubbels zullen gaan", vermoedt de epidemioloog.