Hoe zit het nu met Jonathan David? 'Ivan De Witte zette puntjes op de i in gesprek met Canadees'

KAA Gent speelde en verloor woensdag een galawedstrijd in de Ghelamco Arena van Olympique Lyon, zonder Jonathan David. Hoe zit het nu met het goudhaantje van de Buffalo's?

Jonathan David flirtte afgelopen week openlijk met de Franse topclub Lille in een interview in Frankrijk, maar bij Gent waren ze niet opgezet met de hele zaak.

Ivan De Witte had ondertussen een ernstig gesprek met Jonathan David, weet Het Laatste Nieuws. En de slotsom daarvan is duidelijk: de Canadees vertrekt niet.

Blessure

Lille deed nooit een afdoende bod dat nog maar in de buurt kwam van de gevraagde 30 miljoen euro. Normaal gezien had hij al tegen Lyon moeten aantreden, maar een kleine blessure gooide roet in het eten.

David wordt er de komende dagen opnieuw bij verwacht, tegen Metz (aanstaande dinsdag) zou hij wél meedoen.