Oostende na acht nieuwkomers nog niet klaar met winkelen: Blessin wil nog enkele versterkingen

De Kustploeg onderging een facelift tijdens het lange tussenseizoen. Van de kern van vorig jaar schiet niet veel meer over en de transformatie is nog niet volbracht. Trainer Alexander Blessin wil nog enkele versterkingen.

Het is al een drukke mercato geweest bij KV Oostende. De Kustploeg verwelkomde al acht nieuwkomers en de club is nog niet klaar met winkelen. Volgens Het Nieuwsblad wil Alexander Blessin nog drie versterkingen halen.

Geen Guri bij de competitiestart

In totaal -zonder jongeren die nog geen speelminuten in het eerste elftal hebben vergaard- telt de spelerskern van KVO nu 20 spelers. Om blessures of schorsingen op te vangen kan er inderdaad nog wel iets bij.

Voor de competitiestart kan Blessin immers al niet rekenen op Gindri Guri. De Albanese spits kampt met een schouderblessure.