De prognose van de redactie: Standard mag niet te veel spelers meer zien vertrekken

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Dinsdag 28 juli laten we Standard aan bod komen. De Rouches deden nog geen grote uitgaven deze zomer.

Prognose

Het is elk seizoen al niet makkelijk om een prognose te maken voor de start van het seizoen, omdat er nog veel transferbedrijvigheid kan zijn voor het sluiten van de transfermarkt (eind augustus). Dit seizoen zal het mogelijk nóg erger zijn, want de coronacrisis heeft voor een uitgestelde transferperiode gezorgd.

Na een derde plaats in 2018-2019 strandde Standard Luik vorig seizoen op een vijfde plaats, zonder play-offs af te werken uiteraard. Toch zagen we hen vooraf als een van de grootste titeluitdagers voor Club Brugge. Michel Preud'homme ziet zijn ploegen vaak pas echt onder stoom komen in zijn tweede seizoen, maar dat was bij deze ambtstermijn bij de Luikenaars niet het geval. Daarvoor werd er veel te wisselvallig gepresteerd.

Nu staan ze met een nieuwe trainer, Philippe Montanier, voor het nieuwe seizoen en als Standard een ding heeft bewezen in het verleden, dan is het toch wel dat alles mogelijk is in de 'Hel van Sclessin'. De basis is er en de resultaten van de oefenmatchen waren degelijk. In onze prognose valt Standard zelfs buiten de top-6, terwijl ze altijd op top-4 moeten mikken.

Opvallende transfers

De nieuwe coach kan verderbouwen op de fundamenten die MPH heeft gelegd en Montanier probeert ook zijn eigen accenten toe te voegen: vooruit spelen met een hoge pressing. Hij rekent ook veel op de jeugd, maar dat is misschien ook wel ingegeven door het gebrek aan inkomende transfers.

Henkinet wordt de doublure van Bodart en voor de rest zijn er niet echt noemenswaardige inkomende transfers afgerond. Het slagen van het komende seizoen hangt misschien vooral af van de spelers die nog zullen vertrekken. Zo is er interesse vanuit Italië voor Vojvoda, maar ook Vanheusden, Bastien en Amallah staan op de radar bij andere clubs. Zij speelden allen toch een belangrijke rol vorig seizoen.

Sterke punten/Vraagtekens

De vertrekkers vormen dus nog een groot vraagteken. Verder is het ook uitkijken naar de youngsters. Er was veel doorstroming vanuit de beloften en mogelijk zitten er enkele aangename verrassingen tussen. Tot slot moeten Avenatti en Oularé meer brengen dan vorig seizoen, maar dat was vooral te wijten aan enkele fysieke euveltjes bij de Standard-aanvallers.