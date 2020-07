Dylan Bronn onder de indruk van ex-club Gent: "Duidelijk dat ze enorm gegroeid zijn"

KAA Gent nam het dinsdag in een vriendschappelijk duel op tegen FC Metz uit de Ligue 1. De Buffalo's wonnen met 0-3 en maakten indruk op ex-speler Dylan Bronn.

Dylan Bronn stond 90 minuten tussen de lijnen tegen zijn ex-club en had het niet onder de markt. De in januari uit België vertrokken verdediger vertelde na de match bij de clubmedia van Gent dat hij onder de indruk was van het spel van zijn ex-ploegmakkers.

"Het was een moeilijke match voor ons, want ze zetten ons onder druk en ze voetbalden goed. Ik stel vast dat de ploeg veel progressie heeft geboekt. Toen ik vertrok was het al een goede ploeg, maar nu voel je dat ze echt grote stappen hebben gezet en je ziet de toevoegingen van de coach. Collectief zijn ze er op vooruit gegaan, maar ook enkele spelers op individueel vlak", legde Bronn uit.

Gent won de oefenpot met 0-3 na goals van Yaremchuk (2x) en Plastun.