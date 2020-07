Sieben Dewaele hoopt bij Heerenveen op speelminuten: "Om daarna bij Anderlecht terug te keren... als nummer zes"

Sieben Dewaele (21) werd door Anderlecht onlangs voor een seizoen uitgeleend aan Heerenveen, vaste klant in de Nederlandse Eredivisie. Het doel is duidelijk voor Dewaele: speelminuten maken in het eerste elftal, op zijn favoriete positie centraal op het middenveld.

Niet dat de youngster bij Anderlecht afgelopen seizoen geen speelgelegenheid kreeg. Maar doorgaans werd Dewaele gebruikt als inverted wingback, terwijl hij opgeleid is als centrale middenvelder.

"Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen als middenvelder, wat mijn favoriete positie is", vertelt het jeugdproduct van Anderlecht aan HLN. "Het is op die positie dat ik mijn carrière wil uitbouwen. Het is jammer dat ik me op die positie niet heb kunnen tonen bij Anderlecht, maar ik ben de club dankbaar voor de kansen. Ook als wingback!"

En dus wordt het een jaartje Friesland voor Dewaele. "Ik wil bij Heerenveen veel meedoen en bijleren, om sterker terug te keren bij Anderlecht. Bij voorkeur als nummer zes! Ik hou ervan om de bal op te halen en het spel te verdelen. In Nederland vind ik een competitie die me ligt. Daarnaast vertelde Michel Vlap ook veel mooie dingen over de club", besluit Sieben Dewaele.