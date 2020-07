Gent komt onder stoom in de voorbereiding, klaar om "beter te doen dan vorig seizoen"

Op het veld van FC Seraing bleek KAA Gent dinsdagavond een maatje te sterk voor Metz. Het draaide uitstekend bij de Buffalo's, die stilaan klaar lijken voor de start van het nieuwe seizoen.

"Op training hebben we hard aan onze defensieve organisatie gewerkt en dat zag je tijdens de match ook wel. In het offensieve compartiment draait het ook goed", was Vadis Odjidja tevreden over het geleverde spel en het resultaat tegen FC Metz.

De aanvoerder lijkt er helemaal klaar voor te zijn en ook aan ambitie was er geen gebrek bij Odjidja. "We willen alles geven en beter doen dan vorig seizoen. Een sterke start is daarom cruciaal", aldus de ex-speler van Club Brugge.

Na de competitiestart is er uiteraard nog de derde voorronde van de Champions League. "We kunnen niet wachten tot het zover is, maar eerst is er uiteraard de competitie. Eerst een goede start en daarna zien we wel", besloot Odjidja.