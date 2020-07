Een extra spelersbus hebben ze sowieso niet nodig... Waarom er geen verliezers zijn door de terugkeer van Lamkel Zé

Didier Lamkel Zé stoomt zich in sneltempo klaar voor de finale van de Croky Cup. Tenminste: als Ivan Leko achter de terugkeer van de probleemspeler staat. Al is de move van Antwerp FC wel overwogen.

Ivan Leko liet eerder al uitschijnen dat hij niets in de pap te brokken heeft als het over Didier Lamkel Zé gaat. Het is Luciano D’Onofrio die beslist wat er met de Kameroener zal gebeuren. De Italobelg gruwelde dan ook van de kapitaalsvernietiging van de voorbije weken.

Lamkel Zé in de B-kern is dan ook slecht voor alle partijen. En dus besliste de sportief directeur om de flankaanvaller opnieuw in de kern op te nemen. Een logische én weloverwogen keuze. Want stel je maar eens voor…

In het beste geval beseft Lamkel Zé dat hij dé kans krijgt om zich in de kijker te spelen en een transfer te versieren. Na enkele dagen voorbereiding knallen op de Heizel zou alleszins voldoende weerklank bieden.

Geen verliezers?

In het andere geval mag de Kameroener volgende week opnieuw aansluiten bij de B-kern en kan de Great Old voortbouwen richting competitiestart. ‘t Is nu niet dat ze een extra spelersbus nodig hebben om naar de Heizel te reizen…