Lior Refaelov doet het opnieuw in bekerfinale: "Tweede helft misschien wat anti-voetbal" en "Nu een feestje? Weet niet wat kan en mag"

Lior Refaelov en het Koning Boudewijnstadion? Dat is een geslaagd huwelijk. Voor de tweede keer besliste hij met een doelpunt een bekerfinale, zij het deze keer tegen Club Brugge.

"Het is altijd emotioneel om zo’n match te spelen en zeker op dit niveau tegen mijn ex-ploeg Club Brugge", aldus een opgetogen Lior Refaelov na de wedstrijd.

"We hebben hier heel lang voor gewerkt. Het was heel moeilijk voor ons, met alle spelers die bij ons vertrokken en die we moesten missen. Maar we hebben er allemaal voor gevochten."

Warriors

"Deze prijs is dan ook voor de hele ploeg, niet voor een speler. We hebben gestreden als echte warriors. De eerste helft kwam ons plan er helemaal uit, na de rust hebben we misschien wat anti-voetbal gespeeld. Maar ach: op het einde telt de prijs en de uitslag en niet wie het beste voetbal heeft gespeeld", was de matchwinnaar eerlijk.

Waarop hij kirrend bij zijn teammaats ging. "Een feestje? Graag, maar we weten natuurlijk niet of en hoe we iets kunnen doen", refereerde hij aan de coronamaatregelen - zeker in de provincie Antwerpen zijn die uiterst streng.