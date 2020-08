De Pro League doet een warme oproep aan de voetbalsupporters: "Dat zou dat wel eens een extra argument kunnen zijn om het voetbal de komende weekends te laten doorgaan"

Met de consensus over de nieuwe competitieformule is er al één euvel uit de weg geruimd, maar het blijft vooralsnog onzeker of de competitie daadwerkelijk volgend weekend zal aanvatten. Dat heeft alles te maken met de strikte coronamaatregelen in de provincie Antwerpen.

Daar geldt er namelijk een verbod op contactsporten, daardoor dreigen Beerschot, Antwerp en KV Mechelen en eigenlijk de gehele competitie in de problemen te komen. De Pro League hoopt nog altijd op een uitzondering voor profclubs en het is nu wachten op een uitspraak van de expertengroep Celeva. Warme oproep Ondertussen doet CEO Pierre François een warme oproep naar de voetbalsupporters voor dit weekend. "Bekijk de wedstrijden Club Brugge-Antwerp en OHL-Beerschot op televisie, in alle veiligheid en in je eigen bubbel. Kom vooral niet samen." "En als je favoriete ploeg wint, blijf dan rustig. Ga niet vieren op straat. Als de supporters zich gedragen, zou dat wel eens een extra argument kunnen zijn om het voetbal de komende weekends te laten doorgaan. Ook in Antwerpen."