Supporters Standard laten zich uit over nieuwe hoofdaandeelhouder François Fornieri

Met Françcois Fornieri heeft Standard een nieuwe aandeelhouder. De oprichter van het farmaceutische bedrijf Mithra steekt de club financieel een handje toe, terwijl Bruno Venanzi voorzitter blijft.

La Famille des Rouches, die alle officiële supportersclubs van Standard vertegenwoordigt, heeft zich via een persbericht uitgesproken over de komst van François Fornieri als nieuwe hoofdaandeelhouder.

"De vertegenwoordigers van de supportersclubs willen de aandacht vestigen op het werk van het bestuur dat is verricht sinds de overname van de club door meneer Venanzi en we willen hem daarmee feliciteren", aldus het persbericht. "De komst van de heer Fornieri is de volgende stap voor de club. Zijn komst wordt positief onthaald gezien de banden die François Fornieri met onze club onderhoudt. Deze komst versterkt de Belgische, en vooral lokale band met de club."

"De toetreding van een dergelijke investeerder en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging zal onze club ongetwijfeld in staat stellen om de nodige financiële stabiliteit te waarborgen. Zonder te beweren dat de situatie ernstig was, hadden we ongetwijfeld geleden onder deze pandemie die alle mensen en ook de zakenwereld overweldigt en die ons al maandenlang van uit de stadions houdt. Dit nieuwe partnerschap, in combinatie met de vorige acties van onze directie, is ongetwijfeld een zeer goed voorteken voor de duurzaamheid van onze club. Op korte termijn zullen we financieel in staat zijn om de ambities van het management, het personeel en alle supporters van Standard Luik te evenaren".